Lieuwe Maes (17) is Vlaams Kampioen maxitrampoline C-niveau Alexander Haezebrouck

15 juli 2019

14u51 0 Menen Lieuwe Maes (17) die aangesloten is bij de turnclub Vaste Vuist in Lauwe is afgelopen weekend Vlaams Kampioen geworden op de maxitrampoline C-niveau. Het kampioenschap werd georganiseerd in Zonhoven. Maes werd eerder ook al West-Vlaams kampioen.

Lieuwe Maes kreeg de titel niet zomaar in de schoot geworpen. “Na de eerste reeks stond hij pas vierde”, zegt Dries Defossez van de Vaste Vuist in Lauwe. “Hij heeft echt het onderste uit de kan moeten halen om toch nog die titel te veroveren.” Naast Lieuwe veroverde de Vaste Vuist nog een medaille op het kampioenschap in Zonhoven. Ornella Silva (17) pakte een bronzen medaille.