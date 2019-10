Lichaam vermiste vrouw (64) dood teruggevonden in de Leie AHK

21 oktober 2019

19u19 221 Menen Het lichaam van de vermiste Miranda Degrijze (64) uit Lauwe is maandagmiddag dood teruggevonden in de Leie in Bavikhove. De hulpdiensten haalden het lichaam uit het water en konden enkel het overlijden van de vrouw vasttellen. Miranda was sinds afgelopen maandag vermist.

Miranda Degrijze (64) werd afgelopen maandag voor het laatst gezien. Nadat ze enkele dagen bij haar zoon in Tielt had verbleven, bracht die laatste maandagavond zijn moeder met de auto terug naar haar woning in de Rekkemstraat in Lauwe. Hij zette haar af tussen 19 en 19.30 uur. Sindsdien ontbrak elk spoor van de vrouw. Afgelopen weekend werd nog een zoekactie op poten gezet waar zo’n 50 mensen aan deelnamen, dat bleek zonder succes. Maandagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een lichaam in de Leie ter hoogte van Bavikhove. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe Miranda in het water is terechtgekomen.