Lichaam dode vrouw gevonden in de Leie Alexander Haezebrouck

30 augustus 2020

19u47 0 Menen Zondagavond werd het dode lichaam van een vrouw gevonden in het water langs de Noordkaai in Menen. Er werd nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Wellicht gaat het om een wanhoopsdaad.

Het lichaam van de vrouw werd zondagnamiddag omstreeks 17.30 uur opgemerkt in de Leie langs de Noordkaai in Menen. Enkele agenten die erg snel ter plaatse waren, trokken de vrouw met behulp van enkele plezierbootjes, op het droge. Ze probeerden de vrouw te reanimeren tot de MUG-dienst ter plaatse was. Maar alle hulp kwam te laat. Iets verder langs de Noordkaai werd de witte handtas van de vrouw gevonden. Een wetsdokter kwam ter plaatse om de precieze doodsoorzaak te onderzoeken. Meer dan waarschijnlijk gaat het om een wanhoopsdaad. Amper enkele dagen geleden pleegde een andere vrouw ook al een wanhoopsdaad door in het water langs de Sluizenkaai te springen. Toen werd de Sluizenkaai een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer. Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer 1813.