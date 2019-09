Levensgevaarlijk! Koperdieven veroorzaken gaslek bij diefstal leidingen in leegstaand pand Alexander Haezebrouck

24 september 2019

08u59 0 Menen Koperdieven gaan steeds verder in hun zoektocht naar het gegeerde materiaal. In Menen veroorzaakten ze nu zelfs een gaslek.

De Oostkaai in Menen was maandagnamiddag omstreeks 17 uur een tijdlang afgesloten voor een gaslek. De oorzaak bleken koperdieven te zijn die een gaslek veroorzaakten na de diefstal van gasleidingen in één van de leegstaande woningen langs de Oostkaai.

De dieven waren één van de leegstaande panden langs de Oostkaai binnengedrongen en gingen er vandoor met koperen gasleidingen en een gasmeter. De leegstaande woningen werden onteigend om later afgebroken te worden voor de Leiewerken. Bij de diefstal werd gas in een woning geblazen. De brandweer stelde voor alle veiligheid een perimeter in, de gaskraan werd dichtgedraaid. Omstreeks 18.30 uur was het probleem opgelost en de situatie opnieuw veilig.