Lekkende vrachtwagen zorgt voor oliespoor in omgeving recyclagepark VHS

22 juli 2020

20u36 0 Menen De brandweer rukte woensdagavond iets voor 18 uit naar de Industrielaan in Menen. Daar was een oliespoor gemeld.

Het oliespoor manifesteerde zich in de omgeving van het recyclagepark en is allicht afkomstig van een vrachtwagen met een defect. Het voertuig in kwestie reed ook het terrein van het containerpark op, zodat er ook daar vervuiling was. De brandweer zette onder meer een sproeiwagen in om het goedje te neutraliseren.