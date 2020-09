Leerlingen VTI gestart met eigen garage: “Perfecte leerschool, niet om winst te maken” Alexander Haezebrouck

29 september 2020

19u40 0 Menen De leerlingen van klas 6AT en 7 AE van het VTI Sint-Lucas zijn sinds dinsdag de trotse krachten achter ‘Garage VTI’. Een echte autogarage waar iedereen die wil, herstellingen aan zijn auto kan laten uitvoeren. “Een betere leerschool dan de job ook effectief uit te oefenen bestaat niet”, zegt leerkracht autotechnieken Thijs Knockaert (28).

Dinsdag mochten de leerlingen hun allereerste klant ontvangen. “De klant had problemen met haar remschijven en wilde die laten vervangen”, vertelt leerkracht autotechnieken Thijs Knockaert. “Maar we kijken ze eerst eens na of een vervanging echt wel noodzakelijk is.” De leerlingen sleutelden tot nu toe alleen aan oude oefenauto’s. “Kunnen werken aan auto’s die effectief nog rond rijden en contact hebben met de klant is zoveel leerrijker. Ze moeten luisteren naar de klant, bestellen van specifieke onderdelen, het nodige werkmateriaal klaarleggen en zo meer. Veel echter dan dit wordt het niet. Wanneer ze later in het schooljaar stage zullen lopen bij een garagist, zijn ze veel beter voorbereid.” Garage VTI is elke dinsdagnamiddag open vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur in het VTI. Je moet wel op voorhand een afspraak maken. De leerlingen voeren vooral basiswerkzaamheden uit en vragen een forfaitprijs voor de materialen die ze nodig hebben.