Leerlingen volgen interactieve workshops over seksualiteit Alexander Haezebrouck

21 januari 2020

14u42 0 Menen De leerlingen van het vierde middelbaar TSO volgden dinsdag een hele dag workshops over hoe omgaan met seksualiteit. “Dat gaat over alles rond seksualiteit maar de leerlingen doen ook een rollenspel over wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet”, zegt pedagogisch directeur Ivan Delaere.

Wellicht is het voor de leerlingen in het begin wat onwennig, maar de leerlingen van 4 TSO kregen dinsdag een hele dag workshops rond hoe omgaan rond seksualiteit in CC De Steiger. “De leerlingen springen daar eigenlijk heel goed mee om”, zegt pedagogisch directeur Ivan Delaere. “We hebben vier thema’s, de eerste gaat over soa’s en hiv, de tweede over anticonceptie, een derde over de pornoficatie van de maatschappij en een derde gaat over wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Er is heel wat theorie, maar in het laatste thema doen de leerlingen ook een rollenspel. Dan ondervinden ze bij elkaar wat ze grensoverschrijdend gedrag vinden en wat niet. De leerlingen worden er wel wat op voorbereid in de godsdienstles.” Het VTI organiseert de lessen nu al voor de zesde keer, het zijn leerkrachten van het VTI zelf die de workshops geven. “Vroeger deden we dat voor leerlingen van het vijfde middelbaar, maar dat is eigenlijk te laat en dus zijn we er een jaar jonger mee gestart”, besluit Ivan Delaere.