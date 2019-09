Leerlingen Ter Molen ‘vliegen’ nieuw schooljaar in Alexander Haezebrouck

02 september 2019

13u46 0 Menen De leerlingen van basisschool Ter Molen in Lauwe ‘vlogen’ maandag het nieuwe schooljaar in. De meester was verkleed als piloot en de juffen als hostesses die de leerlingen begeleidden naar hun gate nadat hun bagage gecheckt werd. “Het is een leuke manier om het schooljaar te starten”, vertelt directrice Sharon Vanmassenhove.

De ‘vliegreis’ van het nieuwe schooljaar ging traditioneel gepaard met enkele afscheidstraantjes, maar in basisschool Ter Molen zijn ze het schooljaar wel origineel gestart. “We hebben één meester, hij fungeerde als piloot en verkleedde zich ook volledig in kostuum”, vertelt directrice Sharon Vanmassenhove. “Ook onze juffen dosten zich uit als ware hostesses. Bij het aankomen kregen ze een boarding pass waar ze hun naam om moesten schrijven, daarna werd hun bagage ingescand via een zelfgemaakte scanner uit karton. Van daaruit werden ze begeleid naar hun klas.” Voor de kinderen was het een unieke eerste schooldag, al viel het afscheid bij sommigen zwaar. Ter Molen heeft sinds dit jaar een nieuwe directrice. “Dus ook voor mij voelt dit als een echte nieuwe eerste schooldag”, zegt directrice Sharon Vanmassenhove die vorig jaar nog les gaf in Marke. “De vorige directrice is verhuisd naar een school dichter bij haar in de buurt waarna de vraag bij mij is gekomen om hier directeur te worden. Natuurlijk heb ik ja gezegd, ik ben zelf woonachtig in Lauwe en ken de school goed. We hebben het geluk dat we hier veel groene plekjes hebben waardoor we veel buiten kunnen lesgeven. Alle leerkrachten gaan minstens één keer per maand naar buiten, ook als het koud is.” Basisschool Ter Molen telt zo’n 140 leerlingen.