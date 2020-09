Leerlingen komen als superhelden naar school op eerste schooldag Alexander Haezebrouck

01 september 2020

17u14 0 Menen In de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer in Lauwe kwamen de leerlingen vandaag verkleed als superhelden naar school op de eerste schooldag. De ene was Super Lukas, terwijl de andere zich verkleedde als ‘De held van juf Vicky’. “We vonden het heldenthema een geschikt thema om dit jaar te starten", vertelt juf Sanne Roose.

“We kiezen elk jaar een thema om de eerste schooldag op een bijzondere manier te beginnen", vertelt juf Sanne Roose die samen met collega’s en ouders van kinderen de themadag in elkaar stak. “Omdat het thema van de zorg in deze coronatijden ‘Allemaal Helden’ is vonden we het heldenthema ook voor ons geschikt om te kiezen voor de eerste schooldag. De bedoeling was dat alle kinderen zelf een heldenkostuum in elkaar knutselden, dus niet dat ze zich verkleedden als bekende superhelden. Het was leuk om te zien hoe heel veel kinderen zelf een cape en polsbandjes en zo aan hadden.” De hele eerste schooldag stond in het teken van superhelden. “De kleinste deden een heldenparcours en een dansje. Voor de oudste hadden we een escape room in elkaar gestoken. De directeur was zogezegd een slechterik en sloot hen op in de klas omdat hij boos was dat ze vorig schooljaar twee maanden niet naar school zijn gekomen. Aan de hand van raadseltjes waarbij alle soorten vakken aan bod kwamen, konden ze zich bevrijden uit het klaslokaal. Daarna veranderde de directeur ook van een slechterik naar een superheld.”