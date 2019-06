Leerling VTI menen wint Vlaamse houtproef Alexander Haezebrouck

11 juni 2019

10u43 0 Menen Een leerling van het VTI in Menen heeft afgelopen vrijdag de Vlaamse Houtproef gewonnen in Sint-Niklaas. De leerlingen moeten in één dag een volledig werkstukje afwerken. Kayden Ghesquiere uit Menen kwam als winnaar uit de bus in de categorie Technisch Secundair Onderwijs.

De Vlaamse Houtproef is een wedstrijd voor leerlingen uit het vierde jaar Hout over heel Vlaanderen. “Dat we naast de winnaar ook nog twee andere leerlingen in de top tien hebben, is heel uitzonderlijk en maakt ons erg trots”, zegt directeur Ivan Delaere. “In totaal namen 61 scholen en meer dan achthonderd leerlingen deel aan de wedstrijd.” In de categorie tso haalden drie leerlingen van het VTI in Menen de top tien. Enzo Millecamps uit Wervik eindigde op plaats negen, Jelle Claerhout uit Moorsele op plaats vijf en Kayden Ghesquiere uit Menen kaapte de hoofdprijs weg.