Leerkrachten VTI Menen maken 500 extra gezichtsmaskers, want vraag is groot

26 maart 2020

17u57 0 Menen Enkele leerkrachten van het VTI Sint-Lucas in Menen gaan nog eens 500 extra gezichtsmaskers maken. Woensdag maakten ze al 200 gezichtsmaskers voor het AZ Delta in Menen en Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Nadien stroomden de aanvragen binnen. “Blijkbaar is de nood enorm hoog”, klinkt het bij het VTI.

Het VTI van Menen was op het idee gekomen nadat de zoon van directeur Ivan Delaere had gemeld dat ze er te kort hadden in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. “Mijn zoon werkt als verpleger op de spoeddienst van het Jan Ypermanziekenhuis”, zegt directeur Ivan Delaere. De school had ook al een filmpje gezien van het VTI In Deinze waar ze zelf gezichtsmaskers hadden gemaakt met plexiglas. Deze beschermen niet alleen de mond van de zorgverleners, maar ook de ogen. Door zo’n scherm gaan ook de mondmaskers langer mee. Woensdagmorgen gingen 10 leerkrachten aan de slag en maakten 200 gezichtsmaskers. In één voormiddag waren ze af. Ze werden verdeeld onder het AZ Delta in Menen en het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. Het VTI plaatste van hun productiedag foto’s en filmpjes op hun Facebookpagina. Sindsdien stromen de aanvragen binnen om meer van zo’n gezichtsmaskers te maken. “Vrijdag gaan we met een ploeg leerkrachten 500 extra gezichtsmaskers maken die allemaal een doel hebben”, klinkt het. “Blijkbaar is de nood heel hoog. We bekijken ook om eventueel volgende week een derde productiedag te doen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het materiaal.” De school vraagt om enkel nog aanvragen te doen via een privébericht op Facebook met een duidelijke vermelding van hoeveel maskers er gewenst zijn, wie ze bestelt en de gegevens van een contactpersoon.