Leerkrachten VTI Menen maken 200 gezichtsmaskers voor ziekenhuizen Alexander Haezebrouck

25 maart 2020

12u34 0 Menen 10 leerkrachten het VTI Sint-Lucas in Menen hebben woensdag 200 gezichtsmaskers met plexiglas gemaakt voor de ziekenhuizen AZ Delta Menen het Jan Yperman in Ieper. “Mijn zoon die op de spoeddienst in Ieper werkt, vertelde me dat ze er te weinig hadden en dus deed ik een oproepje”, vertelt directeur Ivan Delaere.

“Mijn zoon werkt als verpleger op de spoeddienst van het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper en zei me dat ze een tekort hadden aan gezichtsmaskers”, vertelt directeur Ivan Delaere van het VTI Sint-Lucas in Menen. “We hadden ook al een filmpje gezien van het VTI In Deinze die zelf gezichtsmaskers hadden gemaakt met plexiglas. Zij hebben ons wat instructies en een tekening gestuurd om aan de slag te kunnen.” Woensdagmorgen kwamen tien leerkrachten van het VTI samen om de maskers te maken. “Verspreid over vier lokalen zodat we niet te dicht bij elkaar zitten, hebben we 200 maskers gemaakt. Zo’n masker met plexiglas beschermt niet alleen de mond van de zorgverleners, maar ook de ogen. Want het virus kan ook binnenkomen via oogvocht. Door zo’n scherm gaan ook de mondmaskers die ze dragen langer mee.”. In een voormiddag waren alle 200 gezichtsmaskers af, die zullen verdeeld worden onder het AZ Delta in Menen en het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper.