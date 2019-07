Leerkrachten maken foutje tijdens puntenberekening: Twee zussen krijgen toch A-attest en geen herexamens “Drie dagen traantjes gelaten en meteen beginnen studeren voor mijn twee herexamens” Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

04 juli 2019

13u53 0 Menen Zussen Luna (18) en Mila (15) Vandeweghe uit Geluwe kregen op school elk een B-attest en twee herexamens. Na drie dagen kregen ze een telefoontje dat ze zich vergist hadden, Mila had toch een A-attest en Luna moest als zesdejaar toch geen herexamens meer afleggen. “De opluchting was enorm groot, maar ik miste hierdoor wel de proclamatie en het bal van de zesdes”, zegt Luna.

Ontsteltenis alom bij het gezin Vandeweghe uit Geluwe. Zussen Mila en Luna kregen na de examens een telefoontje van hun school het Sint-Aloyisiuscollege in Menen dat Mila een B-attest had en Luna als zesdejaar nog twee herexamens moest afleggen vooraleer ze kon afstuderen. “Ik was er helemaal niet goed van”, vertelt Luna. “Ik was gebuisd voor Aardrijkskunde en Esthetiek. Ik heb meteen mijn boeken er opnieuw bijgenomen en ben beginnen studeren voormijn herexamens.” Ook Mila was geschrokken van haar B-attest

“Al had ik er wel een klein beetje rekening mee gehouden”, vertelt Mila. “In mijn hoofd ging ik volgend schooljaar al naar een andere school om STW te studeren, maar daar zag ik enorm tegenop.” Drie dagen later belde de school hen opnieuw op. Een leerkracht had een fout gemaakt bij het berekenen van de procenten. Na een nieuwe deliberatie moest Luna toch geen herexamens meer afwerken en Mila kreeg een A-attest. “Euforie alom, dat mag je wel zeggen”, vertellen Luna en Mila. “Papa had ook al eens opnieuw gerekend en was naar school gestapt omdat het resultaat mogelijk niet klopte”, zegt Luna. “Blijkbaar hadden ze op school dezelfde redenering gemaakt. Ik heb toch drie dagen traantjes gelaten. Het meest jammere is dat de proclamatie al voorbij is. Ik was daar wel aanwezig, maar zonder mijn ouders en ik mocht niet op het podium. Ook het bal van de zesdes heb ik doordat ik dacht dat ik twee herexamens had, aan mij voorbij laten gaan. Al mijn vrienden waren daar, behalve ik.”

“We beseffen maar al te goed dat we een mal figuur hebben geslagen”

Op het Sint-Aloysiuscollege in Menen zitten ze erg verveeld met de zaak. “Zoiets mag normaal nooit gebeuren”, zegt directeur Mathieu Dehaene. “Maar wat gebeurd is, is gewoon bijna te gek voor woorden. Het gaat om twee verschillende leerkrachten van verschillende vakken die een fout hebben gemaakt bij twee meisjes uit hetzelfde gezin dan nog. Gelukkig hebben we de fout ook zelf opgemerkt. Het probleem zat erin dat een leerkracht zich had vergist van kolom. Het ging om tekorten die uiteindelijk ook tekorten gebleven zijn. Zo gingen ze van 44 procent naar 47 procent en van 47 procent naar 49 procent. Toch vonden we het nodig om opnieuw te delibereren en met zulke korte tekorten hebben we bij de tweede deliberatie een andere beslissing genomen. Meteen na de deliberatie hebben we hen opgebeld en heb ik met hen en hun ouders samen gezeten. We beseffen wel dat we bij Luna onomkeerbare schade hebben berokkend doordat ze de proclamatie samen met haar ouders niet kon meemaken. Gelukkig nam de familie het wel goed op.” Mila kan nu met een gerust hart overgaan naar het vierde middelbaar humane wetenschappen. Luna gaat volgend jaar toegepaste psychologie studeren in Kortrijk. “Mijn diploma heb ik op dit moment nog niet maar ik ben meteen na het telefoontje van de school mezelf gaan inschrijven in Kortrijk. We kunnen nu toch nog samen genieten van een lange zomervakantie.”