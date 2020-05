Leerkracht Nederlands neemt dictee aan huis af: “Zo zie ik mijn leerlingen ook nog eens” Alexander Haezebrouck

01 mei 2020

16u50 0 Menen Een leerkracht Nederlands van het VTI Sint-Lucas in menen is deze week dictees gaan afnemen bij haar leerlingen thuis. Anaïs Isebaert ging met haar fiets langs bij haar leerlingen van het derde middelbaar. “Ik vond geen enkele manier om zo’n dictee correct af te leggen op een digitale manier, dus deed ik het maar zo”, vertelt ze.

“Een dictee afnemen op een digitale manier bleek niet te lukken”, vertelt leerkracht Anaïs Isebaert. “Ze kunnen perfect de woorden en zinnen die ze moeten kennen naast zich leggen zonder dat ik het via de webcam kan zien.” En dus sprong Anaïs op haar fiets om haar leerlingen, die vooral in Menen en Wervik wonen, van het derde middelbaar Industriële Wetenschappen aan het VTI in Menen thuis te bezoeken. Ze hield zich daarbij ook correct aan de coronamaatregelen. “Ik had hen op voorhand gezegd dat ze zeker moesten zijn dat de bel werkte. Vooraleer ik op hun bel duw, ontsmet ik eerst mijn handen. Daarna zet ik mijn mondmasker op en draag ik nog een gezichtsmasker uit plexiglas. Aan de voordeur leggen we dan het dictee af.”

“Leuk om hen nog eens terug te zien”

Voor Anaïs is het niet alleen een goede manier om haar dictee af te leggen. “Het is ook leuk om haar leerlingen nog eens in levende lijve te zien. We zien elkaar wel wekelijks dankzij de videochat, maar dit is toch anders. Ik merk ook dat de ouders dit wel weten te appreciëren. Overal zijn ze wel eens komen kijken en bieden ze me een drankje aan. Dat kon ik natuurlijk niet altijd aanvaarden. Sommigen hadden zelfs aan de oprit een tafeltje gezet om het dictee te kunnen laten doorgaan.” Anaïs is van plan om dit over enkele weken nog eens te doen. Ook voor de leerlingen is dit een leuke afwisseling. “Het is eens iets anders in deze tijden”, zegt Rien Vandaele (15). “Ik weet nog goed wat te doen hoor, we krijgen genoeg opdrachten. Van zodra we een opdracht krijgen probeer ik die ook meteen af te werken.”