Leentje (86) overleden aan corona, ook echtgenoot in ziekenhuis: “Hard hoe dit virus toeslaat bij mama, die fysiek en geestelijk nog gezond was” Alexander Haezebrouck Christophe Maertens

31 maart 2020

21u01 0 Menen Leentje Lagae (86) uit Lauwe is afgelopen weekend overleden aan het coronavirus Covid-19. Ook haar echtgenoot Daniël Bels (86) ligt met het virus in het AZ Groeninge. “Vorige week woensdag hebben we haar naar het ziekenhuis gebracht, sindsdien is het erg snel gegaan”, vertelt haar zoon Kris Bels (59).

“Vorige zaterdag dachten we dat we onze moeder voor het laatst zouden zien in het ziekenhuis”, vertelt zoon Kris Bels (59). “We mochten haar zien en zijn volledig beschermd bij haar geweest op de afdeling Intensieve Zorgen. Ze kon nog babbelen, al ging dat wel moeilijk. Ik toonde haar ook een filmpje van haar achterkleinkind Améline die aan het spelen was in de tuin, dat toverde nog een glimlach op haar gezicht. Ik zei haar dat ze genoeg gevochten had en het gras lang genoeg had vast gehouden. Dat ze het gras mocht los laten en naar Joke kon gaan. Dat is onze zus die enkele jaren geleden is gestorven aan kanker. Op zondagmorgen werden we opnieuw opgebeld door het ziekenhuis. Mama was stervende en naar de kamer van papa gebracht en daar we konden haar daar zien. Opnieuw gingen we er beschermd naar toe. Ze besefte volgens ons heel goed wat er aan het gebeuren was. Ze herkende mij en ook mijn broer Bart.”

Deed nog alles zelf

Leentje Lagae stierf zondag uiteindelijk aan de gevolgen van het coronavirus. “Mama en papa deden tot twee weken geleden nog alles zelf. Ze woonden alleen, deden boodschappen en ze leefden op als er bezoek over de vloer kwam. Sindsdien hebben we hen aangemaand om niet meer zelf om boodschappen te gaan. Ik deed dat en zette het buiten aan het deur af. Toch hebben ze het virus opgelopen. Mogelijk is dat gegaan via de broer van mijn vader die ook met corona besmet is en ook is opgenomen in hetzelfde hospitaal. Misschien hebben ze elkaar besmet, misschien ook niet. We zullen het nooit weten. Vorige week woensdag riep mijn vader me nog naar binnen omdat het niet meer ging. Ik heb mijn moeder moeten overeind helpen en via de huisdokter werden de hulpdiensten ingeschakeld. Mama is daarna meteen op Intensieve Zorgen beland, papa ligt ook in het ziekenhuis. Omdat ik met mijn ouders in contact ben geweest verblijf ik momenteel ook thuis in quarantaine. Ik verblijf momenteel in de logeerkamer en kom er niet uit, gelukkig vertoon ik nog geen symptomen.”

Vrijdag afscheid op kerkhof

“We waren al ongerust over het virus toen het nog in China was”, zegt Kris. “Nu slaat het genadeloos toe in onze eigen familie, dat is een ferme klap. We kunnen elkaar ook niet troosten. We willen het personeel van AZ Groeninge oprecht bedankten voor de goede zorgen. Ik heb ook enorm veel respect voor de mensen op de corona-afdelingen en op de afdeling intensieve zorgen die enorm voorzichtig moeten zijn en altijd alles moeten ontsmetten.” De uitvaart zal vrijdag doorgaan in uiterst intieme kring op het kerkhof van Lauwe. Mama was een erg levenslustige vrouw waar we veel langs gingen. Dat was altijd heel gezellig, hoe meer volk over de vloer, hoe liever ze het had. Leentje Lagae laat een echtgenoot, twee zonen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen na.