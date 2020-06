Leegstaand huis langs de Oostkaai verwoest door zware brand



29 juni 2020

06u35 22 Menen Langs de Oostkaai in Menen is afgelopen nacht een leegstaande woning volledig verwoest door een brand. De brandweer had veel moeite om bij het vuur te geraken en te doven. Een branddeskundige van het parket onderzoekt de oorzaak van de brand.

Toen de politie omstreeks 2 uur ‘s nachts arriveerde zagen ze drie personen weg lopen. 1 persoon kon gearresteerd worden. De brandweer had veel moeite om het vuur te blussen omdat ze er moeilijk bij geraakten door de vreemde structuur van de woning. Ze konden niet verhinderen dat de hele woning werd verwoest door de vlammen. Ze waren urenlang in de weer om het vuur te doven. Een branddeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak van de brand te onderzoeken. Bij aankomst van de brandweer brandde de kachel in de woning. Mogelijk is daar iets fout gelopen en brak het vuur uit.

onteigend

In de Oostkaai in Menen staan alle woningen leeg nadat ze onteigend werden door de Vlaamse Waterweg. Op die plaats wordt binnenkort een nieuwe brug over de Leie gebouwd, waardoor heel wat panden plaats moeten ruimen. Sinds de panden leeg staan heeft de buurt te kampen met krakers. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd vlakbij op parking Fournier langs de Oostkaai ook al een bestelwagen in brand gestoken. Of beide branden iets met elkaar te maken hebben is nog onduidelijk.