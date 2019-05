Lauwse Yngvild Ingels (NV-A) meteen verkozen

in de Kamer: “Niet lang geleden kende niemand me” Alexander Haezebrouck

27 mei 2019

15u09 5

Yngvild Ingels (NV-A) uit Lauwe is voor het eerst verkozen tot parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. “En dat nadat mijn kandidatuur op plaats twee pas in januari bekend werd gemaakt”, reageert Yngvild Ingels. “Niemand kende mij, maar met een persoonlijke score van 13.131 voorkeurstemmen val ik helemaal niet uit de toon en was ik mijn plaats twee wel waard. Dat maakt me erg blij.” Zelf hoopt ze zich in de kamer te kunnen focussen op Binnenlandse Zaken en Veiligheid. “Ik heb jarenlange ervaring als adviseur crisismanagement en directeur Binnenlandse Zaken op het kabinet van Jan Jambon. Op die manier zou ik ook voor West-Vlaanderen de grenscriminaliteit kunnen aanpakken en ijveren voor een betere samenwerking tussen de politiezones. Maar ook andere domeinen interesseren me. Ik heb vooral de luxe dat ik dit fulltime ga kunnen doen.”