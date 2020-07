Lauwe’s Kersthuisje schrapt kerstmarkt nu al: “We nemen geen risico’s”



Alexander Haezebrouck

28 juli 2020

10u48 0 Menen Dit jaar zal de gezelligste kerstmarkt uit de regio in Lauwe niet doorgaan door corona. Dat heeft de organisatie nu al beslist. Het kersthuisje in de Waterstraat dat altijd veel bekijks heeft zal wel de lichtjes doen branden. “We kunnen gewoon het risico niet lopen.”

De beslissing om de kerstmarkt in de Waterstraat niet te laten doorgaan is nu al gevallen. Het stond gepland op 19 december. “Daar kruipt natuurlijk veel meer voorbereiding in dan slechts twee weken”, zegt mede organisator Jeroen Vanderhaeghen. “Enkele sponsors hebben al betaald. Maar we kunnen moeilijk nu al geld uitgeven aan promotiemateriaal als we niet zeker zijn dat het wel zal kunnen doorgaan. Het feit dat de cijfers nu al weer achteruit gaan, geeft ons niet veel hoop. We moeten ook onze sponsors kunnen terugbetalen als het niet kan doorgaan natuurlijk. Vandaar nu al deze beslissing. Het is spijtig, het zou de elfde editie zijn. Maar volgend jaar geven we er een extra lap op.” Het fameuze kersthuisje van Johan Henry zal wel net zoals alle andere jaren opnieuw verlicht worden met zo’n 60.000 lichtjes. “Het huis heeft wel wat bekijks, maar het is niet zo dat ze hier met honderden tegelijk toestromen om te komen kijken.” De grote kerstmarkt in Lauwe komt voorlopig niet in het gedrang.