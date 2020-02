Laptop en gsm gestolen uit Psychiatrisch Centrum Menen Alexander Haezebrouck

16 februari 2020

19u13 12

Inbrekers sloegen in de nacht van zaterdag op zondag toe in het Psychiatrisch Centrum Menen langs de Benediktinessenstraat. Ze sloegen toe tussen zaterdag 17.00 uur en zondagmorgen 6.00 uur. De daders slaagden erin om zichzelf toegang te verschaffen tot de parking achteraan de burelen. Daarna sloegen ze een raampje in van het bureel om binnen te geraken. Ze gingen er uiteindelijk vandoor met een laptop en een gsm. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.