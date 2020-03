Lange wachtrij aan enige open tabakswinkel, maar moet hij

18u06 0 Menen Ongewone taferelen zaterdagnamiddag aan een tabakswinkel in de Rijselstraat in Menen. Wat verderop waren in het toeristisch centrum De Barakken alle tabakswinkels wegens het coronavirus verplicht gesloten.

Normaal gezien is het in De Barakken op zaterdag en vooral op zondag over de koppen lopen. Deze zaterdag was het er evenwel heel rustig. Er waren heel wat parkeerplaatsen vrij en slechts hier en daar liepen wat mensen rond. Alleen de slagerijen, bakkerijen, chocolaterieën en een snoepwinkel waren er open.

Even verderop in de Rijselstraat liep wél heel wat volk rond. De uitbaters van Khyber Voeding deden er dit weekend gouden zaken. In de kleine winkel stond het stampvol en een lange wachtrij stond tot buiten. Naast tabak worden in de winkel ook voedingswaren verkocht en daarom mag de winkel dus blijkbaar in het weekend open blijven.

Discussie

Al was hierover in de sector op vrijdag al heel wat discussie. Tabac Plus en Real Tabac & Co hebben in de grensstreek heel veel tabakswinkels waar ook voeding wordt verkocht, maar die bleven dicht. “We hebben ons strikt aan de wetgeving gehouden, wat ons logisch lijkt. Zoals veel van onze collega’s”, klinkt het bij Tabac Plus. Voornamelijk Fransen komen naar de grensstreek afgezakt om dozen tabak aan te kopen. Met die tabak worden sigaretten gerold.