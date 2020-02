Lange celstraf laat dievegge (55) koud: wéér betrapt met gestolen merkkleding VHS

07 februari 2020

12u46 3 Menen Anzehela A., een vrouw van Armeense origine uit Frankrijk, riskeert 18 maanden cel voor de zoveelste winkeldiefstal. In ons land alleen al, liep ze voor gelijkaardige feiten in het verleden al twaalf veroordelingen op. Dit keer werd ze betrapt toen ze er met merkkleding vandoor ging.

De feiten deden zich voor op 12 november vorig jaar. De vrouw stapte toen een winkel op de Barakken in Menen binnen. Ze slaagde erin twee truien en een jas van een duur merk (samen goed voor zowat 350 euro) in haar handtas te moffelen. Toen ze buiten kwam uit de winkel, werd ze echter betrapt door een politieman in burger. In een poging om van de gestolen goederen af te geraken, gooide ze alles onder een geparkeerde auto.

Veel cash op zak

De 55-jarige vrouw, die sindsdien in voorhechtenis zit, bekende de diefstal. Toen ze gefouilleerd werd, bleek dat ze eigenlijk genoeg cash op zak had om de gepikte kleren te betalen. Alleen koos ze voor de andere optie. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw in ons land alleen al liefst twaalf keer werd veroordeeld voor winkeldiefstallen. In 2013 kreeg ze daarvoor 40 maanden cel, toen ging het om georganiseerde diefstal. Haar jongste veroordeling dateert van december 2018. Toen veroordeelde de rechter haar tot 10 maanden cel. Omdat ze blijft volharden in de boosheid, vordert het openbaar ministerie die keer 18 maanden cel en een boete van 200 euro. De rechter velt vonnis op 10 februari.