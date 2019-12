Laatste priester-leerkracht verdwijnt uit Sint-Aloysiuscollege AHK & XCR

03 december 2019

18u42 6 Menen Priester-leerkracht Jan Parmentier (62) van het Sint-Aloysiuscollege in Menen heeft dinsdag zijn laatste lessen gegeven. Jan wordt na Nieuwjaar voltijds pastoor in Wevelgem. “Ik ben het lesgeven zeker niet beu, maar ik vervang de huidige pastoor die eind mei met pensioen gaat”, vertelt Jan Parmentier.

Priester-leerkrachten: het is een uitstervend ras. Nu verdwijnt ook de laatste in het Sint-Aloyiuscollege in Menen. Jan Parmentier gaf er 33 jaar les. “Toen ik begon in 1983 waren we met vier priester-leerkrachten, sinds 2.000 ben ik hier de enige”, vertelt Jan Parmentier. “Ik heb hier niet alleen godsdienst gegeven, maar ook Nederlands en gedragswetenschappen. Ik ben nu halftijds leerkracht en halftijds priester. Ik heb altijd graag les gegeven en ben dat zeker niet beu. Vooral het contact en de interactie met jonge mensen zeer boeiend. Zeker in het vijfde en zesde waar ik les geef, hebben de leerlingen al een mening gevormd. Ik leer daar zelf ook heel veel door bij.” De huidige pastoor van Wevelgem, Jean-Marc Soetaert, gaat eind mei met pensioen, ook de pastoor van Gullegem gaat in diezelfde periode met pensioen. Die functie van pastoor in de drie parochies van Wevelgem ga ik dus overnemen. In juni komen daar ook nog de parochies van Gullegem en Moorsele bij. Normaal zou ik vanaf januari pastoor worden, maar daar is wat vertraging bij gekomen waardoor ik officieel pas eind mei overneem. Dat geeft me wel de tijd om enkele maanden in te lopen om de overgang op alle vlakken voor te bereiden.” Hoe lang Jan Parmentier priester wil blijven weet hij nog niet. “In principe kan je dat doen tot je vijfenzeventigste als je gezond blijft. Maar sommigen stoppen vroeger, omdat ze ook nog graag eens willen reizen terwijl ze zich nog goed voelen.”