Laatste editie Kotweekend grijpt terug naar beginjaren Alexander Haezebrouck

25 juni 2019

16u58 0 Menen Tijdens het derde weekend van juli gaat voor de vierentwintigste keer Kotweekend door, hét feestweekend van het jaar in Rekkem. “Het wordt de laatste editie zoals we het altijd gekend hebben, volgend jaar pakken we het helemaal anders aan”, zegt Joerie Dewagenaere van Kotweekend.

Voor die vierentwintigste en laatste editie zoals we het altijd gekend hebben grijpt de organisatie van Kotweekend terug naar de beginjaren. “Dat wil zeggen met een fuif op vrijdag, optredens op zaterdag en een aperitief en eetfestijn op zondag dat we koppelen aan een kinderdorp”, zegt Joerie Dewagenaere van Kotweekend. “En dat alles op het kerkplein van Rekkem. We maken er één groot Kotweekend Kaffee van waarmee we willen terugkeren naar de beginjaren dat vooral de sfeer in de straat weergaf.”

Kotweekend wordt telkens georganiseerd door een groep jongeren die aangesloten zijn bij jeugdhuis ’t Kot. Door de jaren heen slaagden ze erin om grote namen als Balthazar, the Van Jets, Compact Disk Dummies, De Mens, Raymond Van Het Groenewoud naar Rekkem te halen. Dit jaar start Kotweekend op vrijdag met een gratis openluchtfuif met enkele legendarische Rekkemse legendes als Fred Attention, Fabry en Miss Abdel. Zaterdag staan een hele dag door livebands op het programma zoals Millbrooks en Daradevils. Tickets aan de deur kosten zeven euro. Op het terrein zal ook een verborgen container staan die dienst zal doen als ravecave waar harde beats gedraaid zullen worden. Zondag is het bekomen met frietjes en stoofvlees en kunnen de kleinsten zich uitleven in een kinderdorp.

“In die 24 jaar is het Kotweekend geëvolueerd naar een groot driedaags festival. E zijn iets te groot geworden waardoor we vaak vergaten waar onze roots lagen. Daarom hebben we beslist om het volgend jaar over een totaal andere boeg te gooien. Hoe het er precies zal uitzien, houden we even voor ons.” Kotweekend, The Final Lift Off vindt plaats in het weekend van 19, 20 en 21 juli.