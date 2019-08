Laatste dagen voor winkels die

wijken voor nieuwe Leiebrug: “Erg emotioneel

om familiezaak te verliezen” Alexander Haezebrouck

28 augustus 2019

16u29 0 Menen Enkele winkels in de Rijselstraat in Menen moeten begin september onherroepelijk sluiten, door de bouw van de nieuwe Leiebrug. “Het zijn erg emotionele dagen”, zegt Cathérine Lesage van de kinderkledingwinkel Fantasia. “Zopas nog begon een klant over de sluiting en ik moest huilen.”

Voor de werken van de nieuwe Leiebrug in Menen moeten in totaal zo’n 135 panden wijken, waarvan een 50-tal winkels. Vanaf september moeten alle panden leeg staan, zodat de Vlaamse Waterweg kan beginnen aan de werken. De meeste winkels zijn ondertussen al gesloten. Maar Cathérine en Dirk Vranckx, beiden 60 jaar oud, van de kinderkledingwinkel Fantasia blijven nog tot het einde van de maand open. “Zaterdag 31 augustus is onze laatste dag en daar leven we enorm emotioneel naar toe”, vertelt Cathérine. “Zopas kwam hier nog een klant binnen die erover begon, en ik heb opnieuw moeten huilen. We zijn het verste pand in de rij dat zich nog in de onteigeningszone bevindt. Maar dit is ook mijn ouderlijke thuis, ik ben hier opgegroeid. Dit pand is heel mijn leven geweest tot nu toe. Mijn moeder startte de zaak. Zelf nam ik het over samen met mijn man in 1982. De winkel was mijn passie en ik heb het altijd met hart en ziel gedaan. Graag had ik de zaak ook overgelaten aan mijn kinderen, maar het mag niet zijn. Deze laatste weken en dagen verlopen zeer emotioneel. De klanten ga ik enorm missen. Ze komen vaak langs met een afscheidscadeautje zoals een ruiker bloemen.”

Voor pensioen

Voor Cathérine komt het plotse afscheid twee jaar voor haar pensioen. “Ik weet nog niet wat ik nu ga doen”, zegt Cathérine. “Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Maar het is wel vervelend. Ik had de winkel graag nog uitgebaat tot aan mijn pensioen. We hebben ook nog proberen te onderhandelen met de Vlaamse Waterweg om de winkel nog langer uit te baten omdat ze toch niet beginnen met de afbraakwerken in de eerste maanden. We wilden daarvoor zelfs huur betalen, maar die gesprekken draaiden op niets uit, heel jammer. Zaterdag is de laatste dag, daarna zal ik vooral leven voor mijn kleinkinderen Hebe, Foeke, Aloïs en Amandine.”

Nieuwe brug af in 2024

De nieuwe Leiebrug moet af zijn tegen 2024. Een nieuwe brug is nodig omdat de huidige brug te laag is voor de scheepvaart van de toekomst. De sloopwerken van de onteigende panden is gepland voor midden 2020. De eerste stap in de grote Leiewerken is het bouwen van de nieuwe kaaimuren. Als dat goed verloopt, zal begin 2022 gestart worden met de bouw van de brug. De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug begint al eind 2020. De plannen voor de nieuwe Leiebrug werden eerder al voorgesteld in CC De Steiger. “We moeten wel zeggen dat de plannen er erg mooi uitzien”, zeggen Cathérine en Dirk. “Dat kunnen we niet ontkennen. Alleen zullen heel veel lokale handelszaken vanaf september verdwijnen en keren die wellicht niet terug. Ook wij stoppen volledig. We willen wel nog eens een stockverkoop organiseren, maar dat is het ook.” De stad Menen zocht enkele jaren geleden al naar oplossingen voor de handelaars en heeft hen voorstellen gedaan. Maar voor veel handelaars voldeden die voorstellen niet aan hun wensen.