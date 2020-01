Kunstwerk als ode aan Amenra wordt getoond op festival in Den Haag Christophe Maertens

30 januari 2020

18u26 0 Menen Het kunstwerk ‘A.R. (Fireritual)’ van beeldhouwer Johan Tahon, dat werd gemaakt ter ere van 20 jaar Amenra, zal te zien zijn op het Graunzone-festival in Den Haag. Daarnaast werd de kunstenaar gevraagd als curator van de komende editie van Graukunst.

Het kunstwerk werd voor het eerst getoond tijdens een vuurritueel op de Frans-Belgische grens eind oktober vorig jaar tijdens een optreden van metalband Amenra. De onthulling gebeurde door middel van een groot en traag wegdeemsterend vuur en was erg indrukwekkend. Het kunstwerk zou na de onthulling een permanente plaats krijgen op het Leie-eiland, maar de burgemeester van Halluin trok zijn toelating hiervoor in omdat het werk een satanische symboliek zou uitstralen.

Lee Ronaldo

Het kunstwerk wekte echter interesse in Nederland, waar de organisatie van het festival Grauzone in Den Haag graag de sculptuur wil lenen. Het werk zal daar te zien zijn op de tentoonstelling Graukunst van 2 februari tot en met 16 februari. Meer info op www.grauzonefestival.nl. Tevens werd Johan Tahon uitgenodigd om curator te worden van de Graukunst editie 2020. Voor deze tentoonstelling selecteerde hij in samenspraak met Menens Cultuurcentrum onder andere verschillende kunstwerken van Colin H. Van Eeckhout (frontman van Amenra), Kristoffer J. Mondy en Maarten Kinet. Zij waren ook te zien waren op ‘Het Gloren’, de tentoonstelling samengesteld door Amenra in Menen vorig jaar. Opvallend is dat ook de Amerikaanse kunstenaar en legendarisch gitarist Lee Ranaldo, bekend van Sonic Youth, er werken toont.

Internationale interesse

“Het feit dat er internationale interesse is in dit kunstwerk benadrukt de waarde van zowel het werk op zich, maar ook de uitstraling die het vuurritueel en de samenwerking met Amenra in Menen eraan gegeven hebben”, zegt Griet Vanryckegem, schepen van Cultuur in Menen.