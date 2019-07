Kunstenfestival Salto lokt duizenden bezoekers dankzij het mooie weer LBR

07 juli 2019

19u25 0 Menen Mede dankzij de zon zijn duizenden mensen zondag afgezakt naar de vijfde editie van kunstenfestival Salto in het hartje van Menen.

Om 15 uur werden de denkbeeldige deuren tot het festival geopend en onmiddellijk heerste er een aangename drukte. De aanwezigen konden meer dan dertig acts ontdekken. Groot en klein kon zijn hartje ophalen. Het festivalparcours bleef ongewijzigd, met de Groentenmarkt, Grote Markt, Poststraat, Oude Leielaan, Kapucijnenweg, Ieperstraat en het stadspark Bois de Boulogne.

Familiepark

Een periscoopwagen reed rond waardoor je via glasconstructies kon binnenkijken in een theatervoorstelling op de eerste verdieping. In de biechtstoel in de Sint-Franciscuskerk kon je genieten van poëzie van ereburger Jozef Deleu, voorgelezen door Tine Moniek en Jamy Hollebeke. Het stadspark Bois de Boulogne werd omgetoverd tot een familiepark met theater, acrobatie en kunstinstallaties op maat gemaakt voor de kleinsten. Mama Cindy uit Wevelgem streek neer bij de installatie ‘Lopen op wolkjes: het fluistersalon’. “De stilte sprak ons aan. Via een audiogids hoorden we een verhaaltje. De meningen zijn wat verdeeld. Mijn dochter vond het mooi, maar mijn zoon vond het wat minder leuk. Hij moest stilzitten”, lacht Cindy.

Fluistersalon

Het fluistersalon is een installatie van Casa Blanca en dat zijn de zussen Sarah en Barbara Beel. “Mensen wandelen binnen in ons fluistersalon en zweven als het ware door de lucht. In het fluistersalon volg je eigenlijk een belevingsparcours met een audiofoon aan het oor. Een stem vertelt je wat te doen. De ene keer klinkt ze speels, vaak poëtisch, soms lekker gek. Zing mee met het lied van Willy de Wolk, train je glimlach met coach Manuela en word de quiz-ster van de dag. Een geeuwend rijmpje wiegt je tot slot in slaap…”, zeggen Sarah en Barbara.

Dieren zoeken

In het stadspark creëerden de zussen drie installaties. “Er is ook nog ‘De reus’. Via een audiofoon wordt elke bezoeker gegidst langs de reus en zijn verhaal tot bij de ontwerptafel. Daar kan elk naar eigen goesting een knopenkunstwerkje knutselen. Bij ‘Kom eens piepen’ gaan de bezoekers via een audiogids en een spelkaart in de hand op zoek naar vijf dieren. Bij elke vondst is er een lied, grapje of gedicht te beluisteren. Wie goed oplet, kan de puzzel achteraf oplossen en weet welk dier vertrokken is met de noorderzon”, leggen de zussen uit. “We zijn wat verrast door de drukte, maar het is leuk om te zien dat er zoveel volk op de been is. Iedereen lijkt zich prima te amuseren.”