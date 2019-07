Kunstenaars op zoek naar zichtbare muren voor muurschilderijen Alexander Haezebrouck

09 juli 2019

18u32 0 Menen Vijf professionele kunstenaars zijn op zoek naar grote zichtbare muren van minstens vijf vierkante meter in Menen, Lauwe en Rekkem om muurschilderijen op te schilderen. “We hopen dat op deze manier nieuwe prikkelende plekjes ontstaan”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckeghem (N-VA).

De kunstenaars willen vanaf eind september beginnen met muren te versieren in Menen, maar zijn dus nog op zoek naar muren. “Iedereen die een muur ter beschikking wil stellen die zichtbaar is en minimum vijf vierkante meter groot is kan een mail sturen met een foto naar muurt@menen.be voor één september”, klinkt het. “Indien je muur geselecteerd wordt door de kunstenaars ga je samen met de kunstenaars in gesprek om te bespreken wat er op de muur kan geschilderd worden.” Het project Menen Muurt is een project van Cultuurcentrum De Steiger met de steun van de Stad Menen.