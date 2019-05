Kortrijkse post-metal collectief Amenra viert 20ste verjaardag in Menen Christophe Maertens

24 mei 2019

10u26 0 Menen Het Kortrijkse post-metal collectief Amenra bestaat 20 jaar. De groep van frontman Colin H. Van Eeckhout brengt samen met het cultuurcentrum in Menen een programma dat focust op vijf deelaspecten die de groep in de afgelopen 20 jaar gevormd hebben.

Amenra begon in 1999 na het uiteenvallen van de H8000-hardcoreband Spineless. De groep bouwde al snel een live-reputatie op. De band spreekt ondertussen al een veel groter publiek aan dan enkel de diehard metal-fan. “Een Amenra-concert is een dreigende totaalervaring die je bij de keel grijpt, verbijstert, maar vooral verlicht en bevrijdt. Die intensiteit brengt de groep evengoed in een overweldigende versterkte, als in een intieme akoestische bezetting. Muziek, en kunst in het algemeen, is voor Amenra een verwerkingsproces. Hun eigen lijden kanaliseren ze tot een krachtbron. Een moment om afstand te nemen van tergende, innerlijke demonen. Een moment van troost ook, van heling en solidariteit voor al wie het nodig heeft”, aldus de organisatoren van het event. “Die totaalervaring wordt niet alleen live, maar ook in hun video’s, artwork en all things Amenra versterkt door een krachtige en herkenbare esthetische, beeldende omkadering. Die beeldtaal ontstond na samenwerkingen met kunstenaars uit het eigen collectief, de ‘Church of Ra’, maar ook met Belgische kunstenaars zoals Berlinde De Bruyckere, Michaël Borremans of Menenaar Willy Vanderperre. Amenra werd zo heel wat méér dan alleen die intense live-band, ze ontwikkelden - en doen dat nog steeds - vanuit de praktijk een netwerk waarin ze met gelijkgezinde beeldende kunstenaars voor die versterkende esthetische laag zorgen.”

Amenra brengt in Menen tussen 19 oktober en 21 december een uitgekiend programma dat focust op vijf deelaspecten die de groep in de afgelopen twintig jaar gevormd hebben.

Dat vertaalt zich in een artistieke tentoonstelling, een akoestisch concert, een vuurritueel op het Leie-eiland in samenwerking met Johan Tahon, twee dansvoorstellingen en een afsluitende concertavond. “We willen niet alleen - zelfs niet zozeer – terugblikken, maar dit moment aangrijpen om het publiek te laten kennismaken met kunstenaars waar we mee samenwerkten ons onderweg inspireerden”, zegt Colin H. Van Eeckhout.

Meer info www.dekroone.be