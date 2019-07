Korporaal Fluvia schenkt interventiekledij

aan Filipijns dorp Hans Verbeke

11 juli 2019

12u59 47 Menen Tijdens zijn vakantie op de Filippijnen heeft Olivier Calle (43) uit Lauwe, korporaal in de hulpverleningszone Fluvia, een voorraad kledij en materiaal geschonken aan de plaatselijke brandweer in het geboortedorp van zijn echtgenote. Het gaat om helmen, interventiekledij, ambulanciersjassen en nog veel meer. “In België gebruiken wij ze niet meer, maar daar zijn de spullen een geschenk uit de hemel”, zegt Olivier.

Olivier is beroepshalve dispatcher bij de 112, maar in zijn woonplaats Lauwe is hij ook aangesloten als vrijwilliger bij de brandweer. De man is gehuwd met een Filippijnse en het gezin, dat twee kinderen telt, gaat nu op vakantie naar de Filippijnen. “Daar heb ik al meer dan tien jaar contact met de brandweer in het geboortedorp van mijn echtgenote”, vertelt Olivier. “De middelen waarover ze daar beschikken, zijn niet van hetzelfde niveau als bij ons in Vlaanderen. En dus kunnen ze er wel een steuntje gebruiken.” Drie jaar geleden schonk Olivier daarom al een AED-toestel dat levens kan redden. Maar nu ging hij nog een stap verder.

Tien uitrustingen

“Dankzij de hulpverleningszone Fluvia en de intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen kon ik flink wat materiaal laten verschepen naar de Filippijnen. Het gaat onder meer om interventiekledij die hier niet meer gebruikt wordt. Met de helmen, broeken en -jassen, brandweerriemen met bijl en ambulanciersjassen kunnen tien mensen worden uitgerust. Ik kon ook t-shirts en brandwerende handschoenen schenken. Het materiaal zal verdeeld worden over vijf brandweerposten op het eiland Marinduque. Op die manier krijgen per post telkens twee mensen een volledige uitrusting.”

SWAT-team present

De officiële overhandiging van het materiaal was voor Koenraad Du Pont, een hoge vertegenwoordiger van de Belgische ambassade in Manilla, een reden om per vliegtuig de verplaatsing te maken naar Marinduque. “Daardoor werden door de lokale overheid extra veiligheidsmaatregelen genomen”, zegt Olivier. “Een SWAT-team van de Filippijnse politie heeft ons de hele dag begeleid. Dat was toch wel een speciale ervaring. Maar het leukste aan dit hele verhaal is de dankbaarheid van de hulpverleners ter plaatse. Het materiaal is er heel welkom en dat laten ze ook duidelijk merken. Het motiveert me alleen maar. Ook in de toekomst zal ik proberen om de hulpdiensten te steunen”, besluit Olivier.