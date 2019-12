Koppel weigert poliovaccin aan dochtertje Christophe Maertens

09 december 2019

16u41 0 Menen Voor de rechter in Ieper moet een koppel uit Menen zich verantwoorden omdat ze hun dochtertje niet lieten vaccineren tegen polio, iets wat wettelijk verplicht is.

Het koppel liep tegen de lamp omdat er geen attest van vaccinatie was. Het blijkt dat hun twee oudste kinderen wel zijn gevaccineerd, maar hun derde niet. Daarnaast is er nog een vierde kindje, maar daarover beschikt de openbare aanklager nog niet over gegevens of het al dan niet was gevaccineerd.

“We vinden het eigenlijk erg dat we zelf niet kunnen beslissen wat er in ons kind wordt gespoten”, aldus papa E.V., die een tekst had neergeschreven en die voorlas op de rechtbank. De man had zich duidelijk verdiept in de materie. “Ik ben ervan overtuigd dat het de gezondheid van mijn kind niet ten goede komt, die vaccinatie. Polio komt niet meer voor in ons land.” De man en zijn partner, die verstek liet gaan omdat ze niet naar de rechtbank wou komen, vragen de vrijspraak. De rechter gaf de man nog de kans om het vaccin dan toch te laten toedienen, maar E.V. gaf te kennen bij zijn standpunt te blijven. “Kijk, de wet zegt dat de vaccinatie verplicht is en je kan dat niet zomaar naast je neerleggen.” De beklaagden riskeren een geldboete. Vonnis op 13 januari.