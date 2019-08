Koppel krijgt proces-verbaal na seks op Grote Markt in Menen

Alexander Haezebrouck

27 augustus 2019

18u16 42 Menen Videobeelden van een koppeltje dat ’s nachts op de Grote Markt in Menen seks heeft, gaan viraal in Menen. De beelden dateren van de nacht van zondag 18 augustus op maandag, om 3 uur.

Op de beelden is te zien hoe het koppel op de hoek van de Grote Markt aan Au Damier plots stopt. Ze hebben er ongestoord open bloot seks. Op het einde van het filmpje is te zien hoe een derde persoon erbij komt en mee wil genieten van de vrouw waarvan de bovenkleding ondertussen naar beden is getrokken. De politie passeerde toevallig op de Grote Markt en zag nog enkele handelingen gebeuren. “De agenten zagen in eerste instantie niet erg veel meer dan de ontblote boezem van de vrouw”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Ze hebben aangemaand om zo’n zaken thuis te doen en niet in het openbaar. Omdat de beelden daarvan nu toch viraal gaan en ook wij zien dat daar meer is gebeurd dan wat onze agenten in eerste instantie hebben gezien, hebben we nu toch een proces verbaal opgemaakt wegens openbare zedenschennis.”