Koen en Anja van La Cravache vieren 30ste verjaardag met een gloednieuwe B&B Xavier Coppens

08 januari 2020

20u56 0 Menen 2020 wordt een feestelijk jaar voor het gastronomische restaurant La Cravache in Rekkem. Chef-kok Koen Devos (51) en zijn echtgenote Anja Verheye (50) vieren de dertigste verjaardag van hun restaurant. Niet alleen met een speciale menu, maar vooral met de opening van hun gloednieuwe B&B met twee luxekamers.

Tegen de zomervakantie is Rekkem een mooie B&B rijker op het domein van het culinaire restaurant La Cravache in de Gentstraat. De nieuwe B&B met twee luxekamers van zestig vierkante meter moet het neusje van de zalm worden van de dertigste verjaardag van La Cravache, ooit gestart op een boogscheut van de Grote Markt in Menen. “Ik roerde voor het eerst in de potten in maart 1990. Bijna acht jaar later verhuisden we naar deze villa in Rekkem. De voorbije 22 jaar hebben we de zaak meermaals uitgebreid, een gloednieuwe keuken geïnstalleerd en recent nog het volledige interieur aangepakt”, vertelt het koppel.

Hoewel het koppel ondertussen al dertig jaar in de kookpotten roert, toch willen ze nog minstens tien jaar lang het restaurant runnen. “We waren vrij jong toen we de deuren openden van La Cravache. We zijn dus nog bijlange niet aan het uitbollen. En eigenlijk is onze B&B een lange droom die nu eindelijk wordt verwezenlijkt. De twee kamers zullen via een ultragroot raam een prachtig zicht hebben op Rekkem. Tussen de twee kamers komt er een ruime living. Onze gasten kunnen hun kamer dus uitbreiden met een living met keukentje bij eventueel langer verblijf bijvoorbeeld. Onder de kamers komen onze paardenstallen.” Koen en Anja hebben met Silke en Mayté, beiden 15, twee dochters die straks in de voetsporen treden van hun ouders. “Ze volgen de koksopleiding, maar het valt natuurlijk af te wachten of ze op een dag onze zaak zullen overnemen. We willen hen daarin niet te veel pushen. We zien wel wat er komt.”

De nieuwe B&B moet tegen de zomervakantie afgewerkt zijn. In afwachting kunnen de klanten tussen 19 februari en 22 maart genieten van de speciale menu ‘La Cravache 30' en kans maken op een mooie prijs.