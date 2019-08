Klusjesman VTI Menen renoveert pand in Rijselstraat om koffiebar uit te baten “Met mijn echtgenote praatten we er al zo lang over, in oktober kunnen we openen” Alexander Haezebrouck

23 augustus 2019

20u17 0 Menen Klusjesman Lieven Rullens van het VTI Sint-Lucas in Menen is tijdens de schoolvakantie druk in de weer met renovatiewerken van een pand in de Rijselstraat. “In oktober openen mijn echtgenote en ik hier koffiebar Lola”, zegt Lieven.

Lieven Rullens is vooral bekend als klusjesman in het VTI in Menen. Terwijl de scholieren en leerkrachten genieten van een deugddoende vakantie tijdens juli en augustus, blijft klusjesman Lieven verder werken. “We zijn bezig met dit hele pand te renoveren”, vertelt Lieven. “Het gaat echt om een totaalrenovatie. We plaatsen nieuwe muren, nieuwe elektriciteit, nieuwe chauffage en ook de voorgevel gaat er uit zodat we plaats hebben voor een overdekt terras. Ik ben het wel gewoon om ook zo’n werken uit te voeren op school, maar dit is voor ons. Mijn echtgenote en ik praatten al jaren om een eigen horecazaak te kunnen starten. De kinderen zijn nog jong, maar we deze opportuniteit konden we niet laten liggen.

Koffie- en lunchbar

Hoewel er nog veel werk is voor Lieven wil hij openen op 22 oktober. “Naast koffiebar zullen we ook een lunchbar zijn en doen we in de namiddag ook tearoom”, zegt Lieven. “We gaan geen gewone broodjes geven maar bagels en ons met speciallekes onderscheiden van andere zaken. Achteraan is er ook ruimte voor een terras waar we tijdens de zomermaanden een springkasteel willen voorzien zodat de kinderen naar hartenlust kunnen spelen wanneer de ouders iets drinken. Mijn echtgenote zal de zaak runnen. We nemen ook iemand in dienst en na de schooluren kom ik ook helpen. Ik blijf dus ook gewoon klusjesman bij het VTI.”