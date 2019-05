Kleine Peugeot vernield door brand: zes (!) inzittenden ongedeerd VHS

25 mei 2019

16u47

Een uitstapje met vrienden is een gezelschap uit Noord-Frankrijk zaterdagnamiddag slecht bekomen. Op de N58 in Rekkem ontstond plots brand onder de motorkap van hun Peugeot 206. De bestuurster slaagde erin het voertuig op de pechstrook te parkeren. Samen met de vijf andere inzittenden kon ze zonder problemen ontkomen. Politiemensen van de zone Grensleie die wat verderop een flitscontrole met onderschepping hielden, snelden ter plaatse om hulp te bieden. Toen de brandweer arriveerde, woedde al een flinke brand in het motorcompartiment. Het vuur was evenwel snel onder controle. Tijdens de interventie werden twee rijstroken in de richting van Moeskroen een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Dat leverde echter geen noemenswaardige problemen op.