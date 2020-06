Kleine cafés Menen gaan heropening met gemengde gevoelens tegemoet Alexander Haezebrouck

05 juni 2020

15u34 7 Menen De kleine bruine kroegen in Menen kijken met een dubbel gevoel vooruit naar komende maandag voor de heropening van de horeca. Enkel binnen werken is niet rendabel, maar een terras zetten is ook niet altijd even gemakkelijk. “We hebben gevraagd om een extra parkeerplaats te kunnen innemen”, zegt Patrick Deleu van De Coulisse.

Bruine kroegen en toogcafés, zo zijn er wel wat in Menen en zij kijken niet allemaal even positief naar de heropening van de horeca maandag. Zoals het piepkleine maar erg populaire café De Coulisse langs de Bruggestraat. “Het café is amper 26 vierkante meter groot”, zegt zaakvoerder Patrick Deleu van De Coulisse. “Om in orde te zijn met de regels kan ik binnen enkel vooraan acht mensen plaatsen, en dat is het. Ik heb aan de stad gevraagd om een extra parkeerplaats te mogen innemen als terras. Dan zou ik vijf tafels van vier personen kunnen zetten. Maar net nu wordt het slecht weer natuurlijk. Het zal sowieso een heel andere sfeer zijn, want we zijn een echt toogcafé. Maar we gaan ervoor, ik ben positief en we maken er het beste van.” Minder positief klinkt Dirk Minne van café Dixie aan het station. “We zullen maandag eens proberen hé, maar het is afwachten wat het zal geven”, vertelt Dirk. “Binnen kan ik binnen maximum 20 personen plaatsen. Maar dan moet het goed uitkomen met die bubbels en zo. Buiten plaats ik normaal vier tafels. Maar dat is ook afhankelijk van het weer. En stel dat ik nu plots plaats krijg om een groot terras te plaatsen. Dan moet ik extra tafels en stoelen kopen, en wie gaat de persoon betalen die moet opdienen? Ik hoop toch dat er nog een premie uit de lucht komt vallen vanuit de overheid voor kleine cafés zoals de mijne.”

Terras op straat aangevraagd

Nog zo’n piepklein café is de Cosmopolite in de Stationsstraat. “Wij gaan pas woensdag opnieuw openen”, vertelt zaakvoerder Lorenzo Naert. Ik heb aan de stad gevraagd om een deel van de straat verkeersvrij te kunnen maken zodat ik een terras kan plaatsen. Ze moeten nog ter plaatse komen kijken, maar ze gaven toch de indruk dat ze wilden meestappen in het idee. Hopelijk lukt dat ook want binnen kan ik volgens de maatregelen maximum 10 personen plaatsen. Dat niemand aan de toog mag zitten, is een wereld van verschil bij normale omstandigheden. Als ik het terras mag plaatsen, zou ik daar nog eens 20 personen kunnen zetten. Dan heb ik een normale bezetting. Alleen ben ik dan meer afhankelijk van het weer, maar van nu tot augustus zullen toch wel nog een aantal mooie dagen langskomen zeker?”