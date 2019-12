Klank- en lichtspektakel op gevel stadhuis en Belfort tijdens Kerst in Menen AHK

10 december 2019

17u56 0 Menen Kerst in Menen ziet er dit jaar een beetje anders uit dan andere jaren. Er zal een klank- en lichtspektakel zijn op de gevel van het stadhuis en op het Belfort. De eerste vijfhonderd bezoekers van de kerstmarkt krijgen een gratis drankbon. “Iets anders dan andere jaren, maar we hopen dat het aanslaat”, zegt schepen van evenementen Herman Ponnet (sp.a).

De kerstmarkt in Menen op de Grote Markt gaat door op vrijdag 20 december en zal iets kleiner zijn dan andere jaren. “Dat komt omdat we de terrassen van de cafés behouden, zij kunnen als ze willen ook hun terras versieren”, zegt schepen van evenementen Herman Ponnet (sp.a). De eerste vijfhonderd bezoekers krijgen een gratis drankbon die ze kunnen gebruiken bij de standhouders van de kerstmarkt en in de cafés op de Grote Markt. Op die manier kunnen de lokale handelaars een graatje meepikken. We gaan nadien de bonnetjes ophalen en de uitbaters uitbetalen.” De kerstmarkt opent om 17.30 uur. Er zal ook animatie zijn en een huisje van de kerstman. Er zijn ook gratis shuttlebussen voorzien.