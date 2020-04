Kinesitherapeut WZC Andante haalt scherp uit in Facebookpost na beslissing om opnieuw bezoek toe te laten: “Druppel te veel, heeft de regering wel het nieuws gevolgd?” Alexander Haezebrouck

16 april 2020

08u47 15 Menen Kinesitherapeut in het WZC Andante in Menen Stijn De Smet heeft in een Facebookpost zijn ongenoegen geuit over de beslissing om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra. “Ik kom doodop thuis na een dag in de covid afdeling en dan hoor je zoiets, ik viel achterover”, zegt Stijn die ook tien dagen in quarantaine verbleef nadat hij ziek was geworden. “Al tientallen jaren worden we niet gehoord, dit was de druppel waardoor ik me genoodzaakt zag om deze post te schrijven."

Hieronder de integrale Facebookpost van kinesitherapeut Stijn De Smet:

Gisterenavond zowaar mijn eerste politiek getinte post ooit geplaatst. Maar het is verdorie nodig!

En die was voor alle duidelijkheid niet naar één bepaalde politieke partij, niet naar één bepaalde persoon gericht maar naar alle politici.

Ik geef toe misschien wat kort door de bocht, maar dit kwam vooral uit frustratie. Hieronder geef ik wat meer duiding in een brief gericht aan alle politici. En ja, jullie mogen deze volop delen want de boodschap moet aankomen.

Geachte politici,

ik werk al 21 jaar als kinesitherapeut in een woonzorgcentrum.

Eender welke huidskleur, eender welk geslacht, jong of oud, voor mij is iedereen gelijk en ik ga ervan uit dat dit voor jullie politici ook zo is. Alhoewel ik mij daar op het gebied van jong ten opzichte van oud toch enige vragen bij stel.

Hoe het beleid de laatste tientallen jaren omgaat met onze bejaarden in de woonzorgcentra laat soms echt te wensen over. Jullie steken onze bejaarden weg en horen hen enkel in uiterste nood(en dan reken ik de periode voor de verkiezingen daarbij). Weg uit het dagelijkse leven. In grote gebouwen met allemaal dezelfde kamers en met steeds minder middelen om het contact met de buitenwereld te bevorderen. Misschien een eerste punt om de formule van de klassieke woonzorgcentra zoals we ze de laatste decennia kennen eens te herbekijken? Zorg voor plaatsen waar jong en oud elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten, waar ze gemeenschappelijke activiteiten kunnen uitvoeren, waar ze samen van cultuur kunnen genieten, etc. Ik haal zelf een groot stuk van mijn levensenergie uit kunst en cultuur en ook daar merk ik helaas besparingen. Ik mag er niet aan denken dat ik op mijn oude dag geen film meer zou kunnen bekijken, niet meer maar naar een muziekoptreden zou kunnen, de LP niet meer kan beluisteren die ik graag wil horen, geen boeken kan lezen, niet meer naar een museum kan gaan... Uiteraard verloopt dit voor vele ouderen moeilijker maar dit wil niet zeggen dat we niet moeten bekijken of het haalbaar is. En ja dit vraagt middelen om te organiseren en aan te bieden.

Zorgen voor elkaar, genieten van kunst en cultuur, samenkomen op zich, het is zo van belang en geeft ons zoveel levensvreugde. Hopelijk beseffen jullie dit nu meer dan ooit en zien we na deze crisis een ander beleid.

Een tweede punt is de kwaliteit van de zorg. Hoe kun je dezelfde kwaliteit van zorg aanbieden met steeds minder personeel en steeds minder middelen? Ja, je kan voor de zoveelste keer een bingo-namiddag organiseren of een wafelenbak. Zou jullie dat op de duur ook niet beginnen vervelen? Zouden jullie graag vlug vlug gewassen worden zonder tijd om een babbeltje te slaan? Ik hoop echt dat jullie zich deze vragen eens stellen.

U merkt het, ik heb het zowaar nog niet over Corona gehad.

Daar blijven jullie de nadruk leggen op het tijdig invoeren van de lockdown in de woonzorgcentra. Volledig mee akkoord. En dat was ook nodig. Een moeilijke en moedige beslissing. Maar waar waren de eenduidige richtlijnen over de organisatie binnenin de woonzorgcentra? Waar was het nodige beschermingsmateriaal? Waar waren de testen? Het 10-punten plan kwam meer dan een maand te laat. Durf dit nu eens toe te geven.

In vele woonzorgcentra loopt het personeel op de toppen van hun tenen en dit al weken lang. Veel personeel zit ziek thuis of is zelfs opgenomen in het ziekenhuis, vele bewoners zijn besmet met het Coronavirus. Dit vraagt een complete reorganisatie qua indeling van de gebouwen. Door het late testen en het afwachten van de resultaten zijn de meeste woonzorgcentra daar nu volop mee bezig. En dan krijgen we gisteren te horen dat jullie opnieuw bezoek zouden toelaten? Dit bewijst dat er geen of onvoldoende overleg was met de mensen op de werkvloer en is tevens een ferme slag in het gezicht van alle personeel in de centra die er nu alles aan doen om het voor de bewoners leefbaar te houden. Nu bezoek toelaten is gewoon praktisch niet haalbaar en brengt opnieuw de gezondheid van bewoners, personeel en bezoekers in gevaar. Ik begrijp perfect de achterliggende gedachte maar had dit pas verwacht ergens in juni/juli als we tegen dan hopelijk alles onder controle hebben binnen de woonzorgcentra. Een zoveelste bewijs dat jullie niet naar ons luisteren.

Om te eindigen wil ik benadrukken dat ik zeker en vast positief en hoopvol blijf. Wij doen er alles aan om te zorgen dat onze mensen deze zware periode zo goed mogelijk doorkomen.

Maar ik spreek in naam van velen en vooral in naam van alle bewoners in alle woonzorgcentra. Vergeet ons niet! Nu niet en zeker niet in de toekomst. Het moet anders. Het moet beter.

Stijn De Smet

Kinesitherapeut in WZC ANDANTE Menen