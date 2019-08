Kinderen zaakvoerders groothandel auto-onderdelen starten met zusterbedrijf in oplossingen voor elektrische laadpalen “Wij maken de overstap in de autosector naar knowhow in elektrische auto’s en laadpalen” AHK

23 augustus 2019

12u18 3 Menen Jean-Philippe (35) en zijn zus Caroline Herman (36) zijn dit jaar gestart met Electricea. Een zusterbedrijf van het familiebedrijf Herman Autoparts van hun ouders. “Het is aan ons om mee te zijn met de elektrische evolutie in de autosector”, zeggen ze.

“Ondanks dat de opmars van elektrische wagens en de daarbij horende laadpalen al een tijdje bezig is, merken we toch dat er nog altijd heel veel onwetendheid is”, vertellen Jean-Philippe en Caroline van Electricea. “Zowel bij de mensen zelf, de garagehouders en bijvoorbeeld ook onze ouders zelf die al 35 jaar een groothandel in auto-onderdelen runnen. Daarom zijn we op het idee gekomen van Electricea. Hierin begeleiden we particulieren en garagehouders in het elektrisch verhaal van de automobielsector. Zo hebben we onlangs nog een infoavond georganiseerd rond elektrische wagens, maar liefst 120 geïnteresseerden zijn daarop afgekomen.” Electricea wil ook dicht bij hun klanten staan en advies geven. “Zo gaan we thuis bij de klant bekijken wat de beste oplossing is voor een laadpaal bij hen thuis. We geven hen ook alle uitleg over hoe ze moeten opladen, laadpalen mogelijk zijn. Wat de mogelijkheden zijn voor een thuisbatterij met een opslagsysteem waar je ook subsidies kunt op krijgen. We zijn volledig van alles op de hoogte.”

Laadpaal op parking ook voor publiek gebruik

Bij het nieuwe bedrijf beschikken ze zelf ook over een elektrische wagen en sinds kort over een eigen laadpaal die ook publiekelijk kan gebruikt worden. “Uiteraard niet gratis maar via een badge-systeem waarover elke eigenaar van een elektrische wagen beschikt”, vertelt Jean-Philippe. “Als we de regio bekijken dan zijn er eigenlijk nog te weinig plaatsen waar je je auto elektrisch kan opladen, daarom dat wij deze hier ook hebben geplaatst.” Wie een gratis testrit wil winnen met een elektrische auto, hoeft enkel de pagina van Electricea op Facebook te liken. De verkoop van elektrische auto’s gaat alleen maar toenemen. In maart dit jaar werd een recordaantal van 1.085 elektrische auto’s ingeschreven volgens de automobielfederatie Febiac.