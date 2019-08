Kinderen ontdekken werkplek ouders op kidsdag bij Woodstoxx Alexander Haezebrouck & Maxime Petit

14 augustus 2019

14u59 0 Menen Het parket en laminaatbedrijf Woodstoxx in Menen organiseerde woensdag een kidsdag op het bedrijf. Alle kinderen van de medewerkers waren een hele dag welkom om de werkplek van mama of papa te ontdekken. “We zitten met heel wat jonge gezinnen, voor hen is het niet makkelijk om tijdens de vakantie elke dag opvang te vinden”, zegt personeelsverantwoordelijke Stephanie Deltour.

Alle kinderen van de werknemers van het bedrijf Woodstoxx in Menen waren woensdag een hele dag welkom. “Vol verwondering konden ze de werkplek van hun mama of papa komen ontdekken”, vertelt personeelsverantwoordelijke Stephanie Deltour. “Ze konden zich ’s morgen schminken, tussendoor konden ze ook knutselen, we hebben een springkasteel voorzien en ook een rondleiding op kindermaat. ’s Middags konden de kinderen ook samen hun mama of papa spaghetti eten en in de namiddag hebben de kindjes fruitbrochettes gemaakt voor hun ouders.” In totaal werd voor 23 kinderen een hele dag opvang voorzien. “We beseffen dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om tijdens de vakantie opvang te vinden voor de kinderen. Met deze dag hebben we toch voor één dag voor een oplossing gezorgd. Twee echtgenotes van medewerkers die kleuterjuf en verpleegster zijn, zagen het zitten om een hele dag met de kinderen in de weer te zijn.” En de kinderen zelf genoten met volle teugen.