Kim (33) redt leven van Romain (68), die hartaanval krijgt op containerpark: “Die man is mijn engel. Na de coronacrisis wil ik hem graag ontmoeten om hem te bedanken” Alexander Haezebrouck

15 april 2020

11u01 4 Menen Romain Lecluse (68) ging afgelopen vrijdag naar het containerpark in Menen om tuinafval te deponeren. Plots kreeg hij een hartaanval. Kim Derdaele (33), redder in het zwembad in Menen, was er ook en twijfelde geen seconde. “Na vijf minuten pompen en mond-op-mondbeademing kwam hij terug”, vertelt Kim.

“Ik hoorde plots een doffe klap op zo’n 10 meter van mij toen ik op het containerpark aanwezig was”, vertelt redder Kim Derdaele (33) uit Menen. “Toen ik ging kijken zag ik die man languit op de grond liggen. Ik heb niet getwijfeld en checkte of hij ademde. Dat deed hij niet. Een hartslag kon ik ook niet waarnemen en dus ben ik meteen begonnen met een hartmassage. Na een paar keer 30 keer te pompen en twee keer mond-op-mond beademing toe te passen kwam hij na een grote 5 minuten weer bij. Ondertussen waren de hulpdiensten verwittigd. In afwachting van hun komst moest ik een paar keer op zijn wangen slaan, zodat hij niet opnieuw zou wegzakken.”

Licht ging uit

De man die een hartaanval deed in het containerpark afgelopen vrijdag is kankerpatiënt Romain Lecluse (68). “Ik voelde me eindelijk weer eens een weekje goed en kreeg toestemming van de dokter om in de tuin te werken”, vertelt Romain. “Het afval ging ik deponeren in het containerpark toen plots het licht uit ging. Ik herinner me enkel nog dat ik alle kleuren van de regenboog zag. Daarna herinner ik me alleen dat ik in het ziekenhuis ontwaakte. Mocht die man daar niet geweest zijn, dan was ik er niet meer. Ik ben ondertussen weer thuis, maar voel me nog wat zwakjes. Door de hartmassage zijn drie ribben gebroken, maar dat is nog het minste natuurlijk. Hij is mijn engel, ik hoop hem na de coronamaatregelen te ontmoeten en uitvoerig te bedanken.”

Chemokuur

Maandag zit Romain middenin een chemokuur voor pancreaskanker. “Na de verwijdering van de kanker was ik al snel thuis, maar sindsdien sukkel ik met de ene kwaal na de andere”, vertelt Romain. “Een vetbultje op mijn rug moest verwijderd worden, ik kreeg last van mijn prostaat en nu dit. Terwijl ik me net eindelijk wat beter begon te voelen. Het mag precies niet meer goed gaan met mij.” Door de coronamaatregelen mogen slechts een tiental mensen tegelijk binnen in het containerpark. “Dat ik er was net op het moment dat Kim er ook was, noem ik geen toeval. Dat is een mirakel volgens mij, iets van bovenaf. Ik ben een gelovig persoon en deed ook lang vrijwilligerswerk in de basiliek van Dadizele.”

Geen held

Kim op zijn beurt voelt zich helemaal geen held. “Maar door alle berichten die ik krijg, dringt het toch wel door dat ik iets bijzonders heb gedaan. Van de zoon van die man hoorde ik hoe dankbaar de familie is. Maar voor mij was het gewoon mijn werk. Mijn enige bekommernis was het redden van het leven van die man. Het bewijst nog eens hoe belangrijk het is om te weten hoe je een hartmassage moet toedienen. Als redder krijgen wij elke 6 maanden een heropfrissing, dus wij weten het. Voor mij is het de eerste keer dat ik het heb moeten doen. Het is voor mezelf wel een geruststelling om te weten dat ik kalm blijf in zo’n situatie. Nadien had ik wel even schrik voor het coronavirus. Ik heb die man uiteindelijk mond-op-mondbeademing gegeven, maar in het ziekenhuis testte hij negatief. Gelukkig is alles goed gekomen, hopelijk mag hij nog lang leven.”