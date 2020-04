Kat komt vast te zitten in vossenklem: pootje afgezet tijdens spoedamputatie Alexander Haezebrouck

29 april 2020

18u26 0 Menen Een kat kwam dinsdag vast te zitten met een voorpootje in een zware vossenklem. Het asiel werd verwittigd en bracht de kat naar de dierenarts. “Het dier was z’n pootje al zo goed als kwijt door de klem”, zegt Sylvie Ossieur van dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem.

“Bewoners van de Aalbeeksesteenweg belden ons dinsdag op om te zeggen dat een kat vastzat in een klem in hun tuin”, vertelt Sylvie Ossieur van dierenasiel De Knuffelpootjes in Rekkem. “Toen ik ter plaatse ging, hing zijn voorpootje enkel nog met een klein stukje vast aan zijn lichaam. Ze zat ook vast tussen enkele bamboestokken. Eens we de kater konden bevrijden hebben we hem meteen naar die dierenarts gebracht. Die stelde vast dat er ook al een kleine infectie was ter hoogte van de wonde. Er zat helaas niets anders op dan een spoedamputatie uit te voeren.” De operatie is goed verlopen. “Het is altijd nog enkele dagen afwachten om te zien of zo’n kat het overleeft, maar het ziet er toch goed uit.”

Klem is illegaal

De kat kwam terecht in een grote zware klem van zo’n 30 centimeter groot. “Ik vermoed dat het een vossenklem is”, zegt Sylvie Ossieur. “Dat is illegaal in ons land en weegt ook enorm zwaar, dus die kat kan daar niet lang mee rondgelopen hebben.” Sylvie verwittigde de politie. “Een inspectiedienst zal langskomen om een volledig dossier op te maken. Of we ooit zullen weten van wie die klem is, weet ik niet. Maar ik vind het sowieso al belangrijk dat er een gevolg aan gegeven wordt. Bij deze wil ik ook nog eens waarschuwen voor het gebruik van die illegale klemmen. Ik weet niet waarvoor deze bedoeld was, maar je kan er dus wel een onschuldig dier als een kat mee verminken en zelfs doden.” De kater die nu verder door het leven moet met drie pootjes is vermoedelijk een wilde kat. “In het wild is hij ten dode opgeschreven met maar drie pootjes”, besluit Sylvie.