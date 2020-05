Kat die drie jaar geleden uit auto van Nederlands gezin sprong in Rekkem, herenigd met eigenaars Alexander Haezebrouck

11 mei 2020

14u08 0 Menen De kat Pompidou, die De kat Pompidou, die drie jaar geleden uit de auto van een koppel uit Den Haag sprong in Rekkem, is na al die tijd teruggevonden. De poes is ondertussen zelfs herenigd met de eigenaars. Zij hadden er zich al lang bij neergelegd dat ze hun geliefde huisdier nooit meer zouden terugzien.

De toen 10-jarige kat, Pompidou, ontsnapte drie jaar geleden op 11 juni door het autoraam van Saskia Gras en Kees Lutkie uit Den Haag. Het koppel was onderweg naar Zuid-Frankrijk om daar de vakantie door te brengen toen Pompidou ter hoogte van de grensovergang in Rekkem plots ontsnapte door het autoraam dat een klein beetje was open gedraaid.

Het Nederlandse koppel riep toen de hulp in van het toenmalige dierenasiel De Grensstreek in Rekkem. Zij zochten mee naar het dier, maar de kat werd nooit gevonden. Ondanks een chip en een adreskokertje. Tot vorige week woensdag. Een man uit Moeskroen telefoneerde naar het koppel in Den Haag om te zeggen dat hij Pompidou had gevonden.

Verzwakt

“Hij had die kat gespot bij een huis in Rekkem”, vertelt Martine Verstraete, die toen het dierenasiel uitbaatte. “Hij bood het dier voedsel aan en won zo stilaan het vertrouwen. Toen hij haar kon opnemen, opende hij het adreskokertje en zo kwam hij bij het koppel terecht. Dit had niemand ooit nog verwacht. De eigenaars zijn meteen in hun auto gesprongen om hun Pompidou op te halen.” De kat is ernstig verzwakt en weegt nog slechts de helft van wat hij vroeger woog.