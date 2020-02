Karolien Desmet schrijft haar persoonlijk verhaal met zeven geuren Ethische oliën van Natuvert worden beloond met HIB-label van Unizo Xavier Coppens

18 februari 2020

22u57 1 Menen Karolien Desmet wordt met het op de markt brengen van zeven ethische oliën beloond met het HIB-label (Handmade in Belgium) van Unizo. Haar zoektocht naar de juiste geuren nam 2,5 jaar in beslag. Op zolder experimenteerde ze met vele honderden flesjes.

Karolien Desmet wil haar persoonlijk verhaal vertellen. Niet via een biografie of een gedichtenbundel, maar met geuren. Geuren die het resultaat zijn van een lange zoektocht naar innerlijk geluk. Na lang experimenteren heeft ze vandaag zeven ethische oliën of huisparfums op de markt gebracht die inwerken op het onderbewustzijn van de mens. “Ik was zoals vele mensen op zoek naar mezelf, naar innerlijk geluk, naar wat en wie ik graag heb of liever links laat liggen. Naar eerlijkheid, puurheid en oprechtheid.”

Carrièreswitch

Haar carrièrepad kende enkele markante switches. Ze studeerde af in de marketing en verkende de wereld van de farma om in 2011 gediplomeerd podotherapeute te worden en een eigen praktijk ‘La maison des pieds’ te starten. Tijdens haar zoektocht naar innerlijk geluk volgde ze een opleiding herborist en meester herborist en een cursus in de aromatherapie.

Via deze weg kwam ze in contact met kruiden en geuren. “Zo is Natuvert gegroeid en staat voor onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor anderen en alles wat je doet. En zo trachten bewust in het leven te staan.

Moeilijke periode

Karolien experimenteerde met geuren en ethische oliën en schreef haar persoonlijk verhaal aan de hand van zeven geuren, zeven ankers. Het resultaat zijn zeven prikkelende huisparfums in de aromatherapie. Haar zeven geuren kregen een naam en zijn als haar zeven nieuwe kindjes: Deep Red, Orange Dreams, Sunny Yellow, Green Empathy, Blue Truth, Enless Indigo en Mystic Purple. Aan elke naam hangt een apart verhaal. “In een periode dat het moeilijk ging, ik verloor mijn papa met wie ik een hechte band had op 6 december 2018, uitte ik kracht in het experimenteren met de oliën en geuren. Uitgerekend op de verjaardag van mijn papa, op 29 september 2019, heb ik de zeven huisparfums op de markt gebracht. Met Natuvert heb ik de nodige rust gevonden in woelige tijden. Ondertussen heb ik al drie verdelers, een webshop en zijn de ethische oliën ook in mijn voetpraktijk te verkrijgen.”

Omwille van de Belgische authenticiteit, de ambacht en het kleinschalige karakter heeft Unizo Natuvert van Karolien Desmet beloond met het label Handmade in Belgium (HIB).