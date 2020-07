Kampeerwagenterrein langs Oude Leiarm is af: plaats voor vier kampeerwagens, buitenbarbecue en speelzone Alexander Haezebrouck

06 juli 2020

19u26 6 Menen Reizgers met kampeerwagens kunnen vanaf nu ook stoppen langs de Sluizenkaai in Menen. Het kampeerwagenterrein dat vier ruime plaatsen biedt is af. “Het is een luxeparking met buitenbarbecue, camerabewaking, een speelzone en picknickbanken”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA).

“Menen heeft heel wat te bieden, de Leie, onze historie, ons prachtig patrimonium en erfgoed en nu hebben we ook een vijfsterren kampeerwagenterrein voor de toeristen die ons graag met hun kampeerwagen komen bezoeken”, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Deze standplaats in de Sluizenkaai naast de Leie is een ideale stopplaats voor kampeerwagentoeristen op doortocht naar Kortrijk, Rijsel, Brugge of Ieper. We vier ruime plaatsen waar ook plaats is om naast de kampeerwagen nog een tafel en stoelen te plaatsen. Op vlak van hygiëne hebben we gezorgd voor een afvalput, een uitstortput voor fecaliën, en vier gescheiden vuilnisbakken. Het kampeerwagenterrein ligt op de voormalige parking van de sporthal Badhuis. Bij de aanleg van het kampeerwagenterrein werd gezorgd voor het behoud van het groen. “Vier van de vijf bomen werden behouden en 70 procent van de verharding bestaat uit waterdoorlatende grasdallen.” Er zijn ook camerabewaking, verlichting en brandblussers voorzien. Binnenrijden kan via een toegangssysteem waarop je je moet aanmelden om de slagboom voorbij te kunnen. Wie gebruik wil maken van het kampeerwagenterrein betaalt 15 euro per nacht en je kan maximum 3 nachten na elkaar blijven. Het waterverbruik werkt via een applicatie. Je betaalt wat je verbruikt. Het project kost in totaal 150.000 euro, daarvan nam de provincie West-Vlaanderen 66.500 euro op zich.