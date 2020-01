Kaderbedrijf Pyncket viert 70ste verjaardag: ‘Net bezig aan kaders voor in decor Taboe met Geubels’ Redactie

30 januari 2020

Kaderbedrijf Pyncket uit Menen viert op 1 februari haar 70ste verjaardag. Johan maakt er kaders op maat, en zijn echtgenote Nancy ontvangt de klanten en gaat samen met hen op zoek naar de juiste stijl en kleuren. "Binnenkort zijn we zelfs te zien in het tweede seizoen van Taboe met Philippe Geubels. Onze kaders, toch."

Het was Jean Pyncket die destijds in 1950 met de zaak begon. 33 jaar geleden namen zijn zoon Johan en echtgenote Nancy Seynhaeve de zaak over. “Ik had eigenlijk liefst van al verder gestudeerd”, vertelt Johan. “Maar mijn vader drong aan, hij wilde graag zijn zaak doorgeven aan mijn broer Bernard en ik. Bernard is intussen met pensioen, maar wij blijven nog een tijdje doorgaan. Ik heb er nooit spijt van gehad dat mijn vader me in deze stiel heeft ‘gepusht’. Ik zou het zo opnieuw doen.”

Johan maakt kaders voor al hetgeen je wil ingekaderd zien. Schilderijen, foto’s, kunstwerken,… “Zelfs kledingstukken”, zegt Nancy. “Laatste hebben we bijvoorbeeld een mooi doodkleedje ingekaderd.” “Het is net dat maatwerk dat onze sterkte is”, zegt Johan. “Natuurlijk kan ik niet tippen aan de prijzen die ketens kunnen bieden. Maar omgekeerd kan je met zaken die je ingekaderd wil zien, niet altijd terecht bij die grote winkels.”

Jean is de stielman, Nancy is meer het gezicht van de winkel. “Ik begin van puur hout, en maak daar een kader van. Van modern fijn tot klassiek robuust, natuurlijk, geverfd of zelfs met bladgoud. Alles kan. Nancy gaat samen met de klant op zoek naar de juiste stijl en de juiste kleuren voor wat ze willen inkaderen. Ze doet dat supergoed, veel beter dan ik dat kan. Klanten waarderen haar mening. Sommigen wachten zelfs tot ze terug is van boodschappen als ze net even weg is.”

Want Nancy, die doet haar uiterste best om iedereen met mooie resultaten terug naar huis te sturen. “Soms voel ik wel dat klanten echt geen goed idee hebben. Dan probeer ik hen met voorbeeldjes en advies in de juiste richting te duwen. Tenzij ze absoluut zeker zijn van wat ze willen, he. Dan blijft klant koning.”

Binnenkort is Johans werk zelfs te zien op televisie. “Het productiehuis dat Taboe maakt met Philippe Geubels heeft me net vorige week gebeld”, vertelt hij fier. “De tweede reeks wordt opgenomen in een houten chalet, en ze hebben ons gevraagd om alle kaders te maken die de muur in de achtergrond moeten opfleuren. We hebben al een paar keer samengewerkt met de vader van de regisseur, en zo zijn ze tot in Menen gekomen voor hun bestelling. Het wordt nog doorwerken, ik heb maar een paar dagen de tijd gekregen voor de opdracht.”

Het gebeurt wel vaker, dat het lange dagen zijn bij Johan en Nancy. “Zoals bij veel zelfstandigen zit daar wel wat variatie op. Sommige weken zijn heel rustig, tijdens andere weken kom ik dan weer uren op een dag te kort. Ik heb eigenlijk nog maar één keer in mijn carrière ‘nee’ gezegd, omdat het echt te druk was en ik de deadline van de klant gewoonweg niet meer kón halen.”

Ook in het stadhuis in Menen kan je Pynckets zien hangen. “De burgemeesters hangen er uit, die kaders hebben wij allemaal mogen maken. Goed voor mij dat er om de zes jaar een nieuwe burgemeester verkozen wordt”, knipoogt Johan.

Hij moet even nadenken als we hem naar een straf verhaal vragen.

“Eén keer ben ik ’s nachts uit mijn bed gebeld”, vertelt Johan. “Door een fotograaf die al meerdere werken bij ons had laten inkaderen. Hij was naar New York verhuisd, en was het tijdsverschil uit het oog verloren. ‘Het is nu ook niet zó dringend, morgen is goed’, zei hij. Hij moest blijkbaar naar een feestje van Elton John twee dagen later. Op dat feestje zou een foto hangen die hij had genomen van Elton Johns paard, en hij wilde absoluut dat wij daar het kader voor zouden maken. De foto werd met het vliegtuig naar Zaventem gevlogen, daar met de taxi opgepikt en tot bij ons gebracht. De taxichauffeur is hier blijven wachten tot ik klaar was, en hij is er diezelfde dag nog mee vertrokken naar Londen. Niet dat iedereen me nu uit mijn bed moet bellen met zo’n strakke deadlines, dat niet, maar zulke dingen vind ik wel eens leuk om mee te maken.”

Hoewel Johan er intussen 55 is, denkt hij nog niet aan stoppen. “Zolang onze gezondheid het toelaat, gaan we door. Het voelt voor mij ook niet als werken, dit is mijn passie.” En Nancy, die is blij dat Johan er nog zolang wil voor gaan. “We nemen maar één keer verlof per jaar, maar dat is dan echt een maand in de zomer. Na een paar weken word ik al wat ongemakkelijk, ik mis het elke keer zo hard.”