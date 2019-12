Kaartje met Priorzegel reist trager dan kaartje met... stickers die je op kiwi’s vindt: “Dag later al bezorgd” Alexander Haezebrouck

19 december 2019

18u55 22 Menen Ongeloof bij de familie Vanterwijngen in Rekkem. Een kaartje dat werd verstuurd met twee Zespri-stickers, die je vindt op kiwi’s, bereikte een dag later al zijn bestemming. “We wilden eens testen, tot onze grote verbazing is het nog gelukt ook”, lacht de familie.

Gino Vanterwijngen (60) en Rita Danckaert (59) uit de Dronckaertstraat kunnen nog steeds niet begrijpen hoe een kaartje met Zespristickers, die op kiwi’s zitten, is aangekomen bij hun dochter Quincy Vanterwijngen (35). Het idee om kiwistickertjes te plaatsen op een kerstkaartje, kregen ze nadat een kaartje voor Sinterklaas maar niet aankwam bij hun kleinzoon in Houthulst.

En dat met een Priorzegel. Toen hun postzegels op waren besloten ze een experiment te doen. “We stuurden een brief naar onze dochter, die naast ons woont, en kleefden twee Zespristickers op de brief. Een dag later viel die brief tot onze grote verbazing al in de brievenbus van onze dochter, met een stempel van Charleroi. Wie in het vervolg dus snel een brief wil versturen, kleeft dus best Zespristickers”, lachen Gino en Rita. “We willen hiermee geen steen werpen naar bpost, maar het is wel hilarisch.”