Kaarsje in badkamer zorgt voor brand op tweede verdieping appartementsgebouw

16 mei 2020

19u02

Bron: LSI 28 Menen In het centrum van Menen is zaterdag rond 17u door een brand een appartement op de tweede verdieping van een gebouw voorlopig onbewoonbaar. Een twintigtal medebewoners moesten ook het gebouw verlaten. Er raakte niemand gewond.

Iets voor 17u ging in het gebouw in de Ieperstraat, boven interimkantoor Accent Jobs, het brandalarm af. Heel wat bewoners werden gealarmeerd. Zo ook Johnny Verslype (84), die op de eerste verdieping woont. “Ik hoorde dat er brand was bij Suzanne op de bovenste verdieping maar dat bleek niet te kloppen”, vertelt hij. “Het was bij Rosanne op de tweede verdieping. Ik wou de lift naar beneden nemen maar dat lukte niet. Toen besefte ik dat dit geen goed idee was bij brand. Ik zag rook op de tweede verdieping en bonkte op de deur van Rosanne. Aanvankelijk deed ze de deur niet open. Toen ze dat wel deed, hing er een fikse brandgeur. Ze zat gewoon in haar woonkamer. Ik trok de deur van haar slaapkamer open en die was volledig met rook gevuld. Meteen trok ik de deur weer dicht en begeleidde haar naar beneden. Ondertussen had ik ook al de brandweer gebeld.”

De brandweer van de zone Fluvia had de brand snel onder controle. Boosdoener bleek een kaarsje dat in de badkamer na het wassen was blijven branden waardoor het bad smolt en ook de douchewand vuur vatte. De badkamer is volledig vernield, de slaapkamer liep heel wat rookschade op. De rest van het appartement is gevrijwaard maar is toch voorlopig even onbewoonbaar.

Tijdens de bluswerken bleef de Ieperstraat tot aan de Sint-Franciscuskerk voor alle verkeer afgesloten. De geëvacueerde bewoners bleven op het voetpad wachten tot ze opnieuw het gebouw mochten betreden. De getroffen bewoonster kreeg extra begeleiding van brandweer en politie. Ze zal door familie opgevangen worden.