Jordy Mervilde (RC Lauwe): “Graag nog een ronde verder want dan komt Knokke op bezoek” Erik De Block

11 september 2020

10u11 0 Menen In de derde ronde van de Beker van België speelt eersteprovincialer RC Lauwe zondag thuis tegen Crossing Schaerbeek. De fusieploeg speelde vorig seizoen kampioen in eerste provinciale Waals-Brabant. “We willen alvast een ronde verder want dan spelen we thuis tegen FC Knokke uit eerste nationale”, zegt doelman Jordy Mervilde.

“We hadden liever zaterdagavond gespeeld maar voor een paar spelers van de bezoekers past dat blijkbaar niet. We weten niet echt wat we moeten verwachten want de tegenstander komt uit een reeks die we totaal niet kennen.” Het team van trainer Joachim Heytens won tweemaal op verplaatsing. Eerst in Torhout (derde nationale) en vorig weekend bij een tweedeprovincialer in het verre Messancy.

“We speelden twee keer op kunstgras en dat kwam ons goed uit want we zijn dit jaar een heel goed voetballende ploeg”, geeft Jordy Mervilde aan. “Op ons klein terrein willen we onze thuisreputatie alle eer aan doen. Door het stopzetten van de competitie kon er vroeger worden ingezaaid maar nadien was er lang die droogte.”

Met Sies Berten heeft de Rassing een nieuwe voorzitter. Haar echtgenoot Joost Callewaert is penningmeester. Het bestuur telt enkele nieuwe gezichten. Uiteraard ook bij de spelersgroep. “We hebben een heel goede bende”, zegt de ex-doelman van onder meer KV Kortrijk en Winkel Sport. “De sfeer zit er alvast in. De bekeruitslagen geven al een signaal dat het goed zit. We zijn in onze reeks één van de drie ploegen die nog meedraaien voor de beker en dat wil toch ook iets zeggen. De voorbereiding verliep met ups en downs. We zijn aan het groeien naar ons beste niveau. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Tegenslag voor Aaron Delannoy want zijn knie is uit de kom. Jonas Sabbe komt van RC Bissegem maar is gestopt wegens een enkelblessure. “Jammer want het is iemand met heel wat potentieel”, zegt Mervilde. “Hopelijk komt hij toch nog op zijn beslissing terug.”

Normaliter moesten aanvoerder Arne Dutry en maats de competitie dit weekend starten thuis tegen RC Waregem. Wanneer die wedstrijd wordt gespeeld is momenteel nog niet duidelijk.