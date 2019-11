Jongeren grissen geld uit zwembadkassa VHS

24 november 2019

18u44 0

Vier Franse jongeren discussieerden zaterdag in de vooravond met een medewerker van het zwembad aan de Sluizenkaai in Menen, over het feit dat de snoepautomaat hen geen wisselgeld had teruggegeven. Toen de kassierster weigerde om hen daarvoor te compenseren, gristen de jongeren tien euro uit de kassa en gingen ze op de loop. Ze gebruikten geen geweld, de kassierster werd niet bedreigd. De politie is een onderzoek gestart.