Jongen (12) zwaargewond nadat hij op school van trapleuning glijdt en twee verdiepingen naar beneden valt VHS/MPM

11 december 2019

19u04 50 Menen Een tiener is bijzonder zwaargewond geraakt toen hij op school in Menen van de trapleuning gleed, z’n evenwicht verloor en twee verdiepingen lager viel. Verschillende andere leerlingen waren daar getuige van.

De feiten speelden zich maandag af in de Sint-Jorisschool langs de Fabiolalaan in Menen. B., een jongen van twaalf, was ’s morgens al berispt omdat hij zich van de trapleuning liet glijden. De opmerking deerde hem blijkbaar niet, want later die dag deed hij het opnieuw. Alleen verloor hij toen z’n evenwicht en viel over de leuning. B. maakte een val van twee verdiepingen hoog en kwam met een harde smak neer.

De tiener kreeg ter plaatse de dringendste zorg toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Hij is er erg aan toe. Op sociale media circuleerde intussen het gerucht dat de jongen van de trap werd geduwd. “Maar dat ontkennen we met klem”, zegt directeur Jean-Luc Deprez. “Het gaat om een bijzonder spijtig ongeval met zware gevolgen.”